Tinanggap na ni John Arcilla ang kaniyang "Best Actor Award" mula sa Venice International Film Festival sa isang face-to-face event sa Cultural Center of the Philippines. Pero may bahid ng kalungkutan si Arcilla nang tanggapin ang kaniyang trophy. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Sabado, 19 Pebrero 2022.