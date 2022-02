Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Tila isang trip down memory lane ang “The Greatest Showdown” sa “ASAP Natin ‘To” stage para sa papalapit na Valentines’ Day.

Sinimulan nina Gary Valenciano at Klarisse de Guzman ang number sa "Always" ng Atlantic Starr, at sinundan sila nina Cher Darren Espanto at KZ Tandingan ng "After All" nina Peter Cetera at Cher.

Sumunod naman sina Jed Madela at Zsa Zsa Padilla sa awiting "Come What May" nina Lani Hall at Herb Alpert, at Ogie Alcasid at Jona Viray ng "I Will" ni Christopher Cross.

Huli namang nagpasiklab sa stage sina Erik Santos at Regine Velasquez sa classic hit na "Till I Loved You" ni Barbra Streisand.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).