'Batang Quiapo' tinuturing ni Lovi Poe na best birthday gift

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ang mapabilang sa "Batang Quiapo" ang best birthday wish na natupad para sa aktres na si Lovi Poe.

Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa "ASAP Natin 'To" nitong Linggo, sinabi ni Poe na sabik na siyang makita ang bagong bersyon ng pelikula ng namayapang ama na si Fernando Poe, Jr.

"Napakaraming bagay eh pero siguro 'yung best birthday gift talaga sa'kin ngayon is makagawa ng proyekto na ginawa ni Papa before so to be part of 'Batang Quiapo' is the best birthday gift," ani Poe.

Hiling ni Poe sa kanyang kaarawan: "I just always want to be surrounded by the right people always. I just want to say thank you sa aking great support system, everybody knows naman, kilala niyo naman kung sino kayo, thank you so much."

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.