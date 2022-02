Watch more on iWantTFC

For the first time, magsasama sa isang acting project ang real-life couple na sina Rico Blanco at Maris Racal. Kilig overload ang fans nang ibahagi ng dalawa kung paano sila na-in love sa isa't isa. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 03 Pebrero 2022