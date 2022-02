Watch more on iWantTFC

May hugot si Angelica Panganiban bilang "The Goodbye Girl" ngayong Pebrero. May sagot naman ang mga bida ng La Vida Lena kung paano nila hinaharap ang mga kontrabida sa tunay na buhay. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 2 Pebrero 2022.