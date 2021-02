Iñigo Pascual may bigating sorpresa mula sa bandang Air Supply

Watch more in iWantTFC

Nagmistulang fan boy si Iñigo Pascual matapos ang bigating sorpresa sa kanya ng Air Supply. Ito'y matapos niyang i-release ang kaniyang cover ng "All Out of Love," ang isa sa mga classic hit ng grupo. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Martes, 2 Pebrero 2021