Isa na namang pagkilala sa ating ABS-CBN, dahil pinarangalan ang istasyon, at mga programa at personalidad nito sa ika-5 taon ng Gawad Lasallianeta. Wagi rin ang mga paborito ninyong Kapamilya star at shows sa PMPC Star Awards for Television. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 30 Enero 2023