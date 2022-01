Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa unang pagkakataon, sumalang bilang bahagi ng "New Breed of ASAP Singers" si Pinoy Big Brother Celebrity Top 2 Anji Salvacion ngayong Linggo sa “ASAP Natin ‘To”.

Inawit ni Salvacion kasama ang bandang Six Part Invention ang kanilang kantang “Hanggang Dito Na Lang Tayo”.

Kasama rin sa naturang production number sina Diego Gutierrez, Sam Cruz, at Angela Ken.

Sunod naman sumalang sa performance ang PBB batchmates ni Salvacion na sina KD Estrada at Alexa Ilacad kasama si Adie para sa awiting “Paraluman” ng huli.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).