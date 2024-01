Watch more on iWantTFC

Six years ago nang nagsimula ang love story nina Robi Domingo at Maiqui Pineda.

Kuwento ni Robi, madalas mag-krus ang landas nila ni Maiqui sa mga corporate events dahil nagtatrabaho ang mga magulang ni Maiqui sa ABS-CBN. Pero 2017 lang nang nagkaroon sila ng pagkakataon na magka-usap ng personal.

“Yung ABS-CBN Christmas special kasi malapit sa aming dalawa, noong 2017 after party. Yung time na iyon, iyon ang pinakamahabang Chrsitmas Special. Pagod na pagod ako, gusto ko ng umuwi, and then si Papa P, tumawag sa akin, sabi niya asan ka. Then sabi niya, 'pumunta ka dito sa afterparty para magpasalamat sa mga boss ng nagbigay sayo ng trabaho'. So akyat ako, and nakita ko siya uli. Wala akong intention talaga na manligaw, or anything. Single ako for one year. Gusto ko lang maging kabigan siya.”

Nang maging magkaibigan ang dalawa at naging constant textmates.

Si Robi na ang nakaisip ng paraan para lumampas naman sa texting ang kanilang ugnayan.

Sabi ni Robi, “nag-decide ako na magkaroon ng marketing research sa Poblacion, tapos sabi ko sa kanya since nakatira siya sa Makati, baka pwede mo naman kami samahan, pero ang research non ay hindi isang bar, kundi siya.”

Mula pagiging magkaibigan na tumawid sa ligawan, naging official in a relationship sila noong August 6, 2018!

Pagkalipas ng apat na taon, nagdesisyon si Robi na i-level up na ang kanilang relasyon nang mag-propose siya sa Japan. January 6 nitong taon, nagpakasal na sila.

- Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (Jan. 28, 2023)

