Nakilala sa buong mundo ang TNT Boys. Nagsimula sila sa pagiging contestant sa Tawag ng Tanghalan ng It’s Showtime kung saan wala sa kanila ang tinanghal na kampeon.

Runner up si Kiefer habang nasa 3rd at 5th place naman sina Mackie at Francis. Pero hindi ito naging hadlang para ituloy nila ang pangarap na maging singer sa murang edad.

Kwento ni Mackie, “hindi po ako nadi-discourage kapag natatalo, kumbaga mas magiging matibay, mas nagiging eager pa po na gawin yung iba kong pangarap na gustong matupad.”

Sabi naman ni Francis, naging sandalan nya ang “tibay ng paniniwala kay Jesus. Alam ko pong bago ko pa po alaman yung lalakbayin ko, alam na po ‘yun ni Papa Jesus.”

Tuluy-tuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng unti-unting pagsikat. Pag-amin ni Kiefer, “nung mga sobrang busy po namin non konti lang po yun free time namin minsan po natutulog po kami, but most of the time po ginagawa po namin yung assignments and other requirements needed po para i-submit sa teacher.”

Tips nila sa mga batang nangangarap maging singer tulad nila, “huwag kayo masyado ma-pressure at kung may sinabi ang ibang tao hindi ganun kaganda take it as a ibabalik nyo na mas maganda ganun,” sabi ni Francis.

Payo naman ni Kiefer, “i-grab lang ang mga opportunities like if may available for auditions go for it do your best and have courage and be kind kasi kailangan nyo pa ring tibayan ang loob nyo and maging mabuti sa lahat. God will find a way na matutupad ang mga pangarap nyo.”

Ulat ni Ganiel Krishnan para sa programang Tao Po. (Jan. 28, 2023)

