Nagagalak ang aktor na si Vin Diesel na mapapanood ng Pinoy fans ang ika-9 na "Fast and Furious" film sa big screen. Ibinida niyang first time aarte ang kaniyang anak at ikinuwento rin kung paano nila nakasama sa pelikula si John Cena. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Huwebes, 27 Enero 2022