Ibinunyag nina Gerald Anderson at Jake Cuenca sa isang benefit show kung paano nila sinusuyo ang mga nobyang sina Julia Barretto at Kylie Versoza. 'Unkabogable' naman ang pasabog ni Vice Ganda para sa ilang LGBT+ personalities at influencers. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Martes, 25 Enero 2022