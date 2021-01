Lea Salonga: Bayanihan ang pag-ere ng 'ASAP' sa TV5

Watch also in iWantTFC

Pagkatapos ng isang makasaysayang TV moment, mainit pa ring pinag-uusapan ang pagsasanib-puwersa ng ABS-CBN at TV5 para maiere ang "ASAP Natin 'To." Ipinakita rin ng mga bago at solid Kapamilya stars ang kanilang suporta sa sanib-puwersa ng 2 istasyon at pasasalamat sa Kapatid network. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, 25 Enero 2021