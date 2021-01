'ASAP' unang beses na sabayang napanood sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel

Watch also in iWantTFC

Makasaysayan ang araw na ito para sa 2 network giants na ABS-CBN at TV5 pati na rin sa broadcast at multimedia industry. Sa unang pagkakataon ay napanood ang "ASAP Natin 'To" sa Kapatid channel. All-out support ang mga Kapamilya star na nag-trending din sa kanilang performances. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Linggo, 24 Enero 2021