SB19 big winner sa ika-8 Wish Music Awards

Ilang malalaking pangalan sa industriya ng entertainment ang ginawaran ng bituin sa Walk of Fame. Big winner naman ang SB19 sa Wish Music Awards, kung saan kinilala rin sina Moira dela Torre at Regine Velasquez. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 23 Enero 2023