Cliffhanger, duguan na 'Ang Probinsiyano' episode humakot ng 89,000 streams

Watch also in iWantTFC

Humakot ng halos 90,000 views ang latest na episode ng “Ang Probinsyano”. Nabalot ng drama at aksiyon ang episode kung saan nabaril sina Cardo Dalisay at Alyanna na ginagampanan nina Coco Martin at Yassi Pressman. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 23 Enero 2020