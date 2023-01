Dolly De Leon ipinaliwanag kung bakit mahalaga ang BAFTA nomination

Watch more on iWantTFC

Muling gumuhit ng kasaysayan ang aktres na si Dolly De Leon bilang kauna-unahang Pilipinong nominated na best supporting actress sa British Academy of Film and Television Awards (BAFTA). Ipinaliwanag ni De Leon kung bakit makahulugan sa kaniya ang nominasyon. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Biyernes, 20 Enero 2023