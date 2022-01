Watch more on iWantTFC

On the road to recovery na si Morisette Amon habang mistulang eksena naman sa Pinoy Big Brother ang paggaling ni Michael De Mesa. May ilan namang artistang nag-anunsiyo na nagpositibo sila sa COVID-19. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Martes, 18 Enero 2021.