Joross, Roxanne balik-tambalan; Jennie may regalo; Toni emosyonal

May pa-throwback na kilig ang ex-lovers na sina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo, pero nagkailangan ba sila sa reunion? May regalo naman si Jennie ng K-pop group na Blackpink sa kaniyang fans habang naging emosyonal si Toni Gonzaga sa gitna ng sorpresa para sa kaniyang birthday. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, 18 Enero 2021