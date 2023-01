Watch more on iWantTFC

Nominado sa PMPC Star Awards for Television ang ilang Kapamilya shows gaya ng "He's Into Her." Iginawad na rin kay Dolly de Leon ang una niyang acting award sa Hollywood para sa pagganap niya sa "Triangle of Sadness." Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Martes, 17 Enero 2023