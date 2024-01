Watch more on iWantTFC

Pinauso ng nag-iisang Queen of Philippine Pop Culture na si Jolina Magdangal noong ‘90s ang look na may makukulay na pom-poms, makikintab na butterfly hairclip, kakaibang kulay na highlights, at saklit-saklit na braids.

Bata pa lang, halata nang iba ang trip ni Jolens pagdating sa fashion.

Inamin din nya na idolo nya ang Queen of Pop na si Madonna. Sabi nya, “Bata pa ako mahilig na talaga ako, idol ko talaga si Madonna 'yung mga ano niya, um, ruffles, 'yung headband, 'yung kulot, 'yung make-up, 'yung nunal, kahit 'yung nunal, ganyan.”

11 years old siya nang unang mag-debut sa entertainment industry noong 1989 bilang myembro ng 14K, isang singing group sa ilalim ni Maestro Ryan Cayabyab.

"Nung elementary, nagkaroon ako ng best friend na artistic din siya tsaka mahilig din siya magdesign-design, mag-imbe-imbento ng suot... Sabi niya, "lika, mag-ayos tayo ng buhok, gagawin ko sa 'yo lahat.' Basta sige saksak ko na sa ulo ko, ganyan,” kwento ni Jolina.

Nadala niya ang kanyang unique personality nang mapabilang sa children’s sketch comedy na “Ang TV” noong 1992. Nagpatuloy rin siyang magpauso ng makukulay na outfit at hairdo sa “Gimik” noong 1996.

Para kay Jolens, fashion ang nagbibigay sa kanya ng saya at repleksyon ng totoong Jolina.

“Kaya ko ine-enjoy hanggang ngayon at ninanamnam, hindi ko siya ine-exploit eh. Hindi ko siya ginawa nung time na 'yun para, gusto ko iba kulay ng buhok ko sa inyo, hindi. Kahit pareho tayo, basta ako gusto ko lahat ng kulay nasa akin. Lahat ng kulay, hindi lang 'yung isang streak, at totoo 'yun ha! Hindi lang ako 'yung clip ha! 'Yung totoo talagang bahala nang masira ang hair ko basta kailangan siyang kulayan. Gagawin ko dahil masaya ako, titingin ako sa salamin, kahit ako na lang 'yung nagsasalamin sa kwarto, masaya ako. Ang kulay ko. Tapos pag lumalabas, masaya ako.”

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (Jan. 14, 2023)

