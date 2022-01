Moira, nasaksihan ang epekto ng Odette sa Palawan

Watch more on iWantTFC

Sunod-sunod na hugot songs ang napakinggan ng mga manonood mula kina Moira, Jason Marvin at sa bandang "I Belong To The Zoo" sa "By Request" benefit concert noong Sabado. Kuwento ni Moira, nasaksihan nila mismo ang sitwasyon ng mga taga-Palawan na hinagupit ng Bagyong Odette. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Linggo, 16 Enero 2021.