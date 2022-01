Watch more on iWantTFC

Pumalo sa higit 100,000 viewers ang "By Request" session nina dating "Pinoy Big Brother" housemates Alexa Ilacad at KD Estrada. Inamin naman ng young actor na si Zaijan Jaranilla na na-challenge siya sa husay ng mga kasama niyang aktor sa "The Broken Marriage Vow." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 13 Enero 2022