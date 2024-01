Robi, Maiqui ikinwento ang mga nangyari sa kasal

Watch more on iWantTFC

Sa unang pagkakataon, ibinahagi nila Robi at Maiqui Pineda-Domingo ang kompletong detalye ng kanilang kasal noong Sabado. Nagbigay din ng reaksyon si Robi Domingo sa kumalat na video sa after party ng kasal sangkot sina Donny Pangilinan, Kathryn Bernardo, at iba pang bisita. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 12 Enero 2024