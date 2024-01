First kiss nina Kyle, Andrea sa 'Senior High' nag-trending

Watch more on iWantTFC

Trending ang first on-screen kiss nina Kyle Echarri at Andrea Brillantes sa Senior High. Sumabak naman sa audition ang anak ng actor at singer na si Guji Lorenzana para sa papel na 'Tam' sa upcoming Manila run ng musical "Miss Saigon." Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 12 Enero 2024