'Tao Po': 2023 MMFF Best Actor Cedrick Juan, kilalanin

Sa Gabi ng Parangal para sa Metro Manila Film Festival 2023, sampung pelikula ang naglaban-laban.

Pito sa mga parangal ang nakuha ng historical film na “GomBurZa.”

At ang pinaka-inaabangang best actor award ay iginawad sa tinaguriang “dark horse” ng kategorya, si Cedrick Juan.

Kwento ni Cedrick, "Sobrang overwhelming talaga siya sa 'kin. Hindi ako nag-ready." Ilan sa kanyang nakatapat sa kategorya sina Dingdong Dantes, Piolo Pascual, at Christopher de Leon kaya't aniya "parang five Goliaths, versus one David."

Nagsimula ang acting career ni Cedrick sa teatro ng FEU. Naging dancer siya sa mga theater production hanggang alukin siyang umarte sa indie films at telebisyon.

"I think ang pinakauna kong napasukan, 'Iskul Bukol.' Ang bida pa nun sina SamYG and Alwyn Uytinco. Parang kami nga regular students kami sa background. Dun ko unang na-meet sina Jerald Napoles, sina Lau Rodriguez na mga somehow pumapasok sila slowly sa industry from theater."

Sa pagkapanalo ni Cedrick bilang Best Actor, naniniwala ang aktor na may mas malaking misyon na siya hindi sa pag-arte.

"Alam ko malaking responsibility ang nakuha nitong MMFF. Sabi ko nga po, it's the way of universe, ni Lord, gamitin mo, i-extend mo 'yung craft mo pa to influence more people and at the same time sa role ni Padre Burgos ng 'GomBurZa' na sobrang significant niya na even nowadays, sana huwag mawala 'yung integrity na 'yun. And ako 'yun 'yung goal ko talaga, nandyan yung integrity natin as an artist, nabigyan ka ng opportunity na 'to so gamitin mo siya ng mas meaningful, mas productive."

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (January 7, 2023)