Ivana Alawi may bigating sorpresa sa ina

Watch also in iWantTFC

Family is love ngayong 2021, mula sa sorpresa ni Ivana Alawi para sa kaniyang ina at sa bagong yugto ng anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez. Lumalaki naman ang pamilya ni Patrick Garcia. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 11 Enero 2021