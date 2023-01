Watch more on iWantTFC

Nasa Amerika na ang dekalibreng aktres na si Dolly de Leon, ang kauna-unahang Pinay na nominadong best supporting actress sa Golden Globe Awards. Taon din ito ng komedyanteng si Kim Molina, na tampok sa isang musical at Valentine movie. Samantala, the search is on para sa Binibining Pilipinas queens. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Linggo, 8 Enero 2023