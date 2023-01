Watch more on iWantTFC

Mapangahas ang bagong movie ng real life couple na sina RK Bagatsing at Jane Oineza. Sa gitna ng maseselang eksena, gumawa sila ng kasunduan para hindi ito mauwi sa away at selosan. Deretsahan namang sinagot ni Gerald Anderson kung kasal na ba sila ni Julia Barretto. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 6 Enero 2023