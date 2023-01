McCoy de Leon, Elisse Joson kumpirmadong hiwalay na

Watch more on iWantTFC

Kumpirmadong hiwalay na sina McCoy de Leon at Elisse Joson. Diretsahan ding sinagot ni De Leon ang isyu ng third party. Samantala, umuugong naman ang mga espekulasyon kaugnay sa real score kina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Huwebes, 5 Enero 2023