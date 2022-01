Watch more on iWantTFC

Trending ang official poster ng "The Broken Marriage Vow" na pagbibidahan nina Jodi Sta. Maria at Zanjoe Marudo, lalo't palapit na nang palapit ang premiere nito. Kilig naman ang pambungad ng ilang Kapamilya stars sa 2022 nang ipagdiwang nila ang kanilang anniversaries. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Martes, 4 Enero 2022