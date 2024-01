'Tao Po': Mga natatanging kwento ng pagbangon ng mga celebrity

Watch more on iWantTFC

Ilang celebrity ang nagbahagi ng kanilang natatanging kwento ng pagbangon nitong 2023.

Makulay ang karera ng aktres na si Sunshine Dizon sa showbiz. Dahil din sa industriyang kinabibilangan, may hindi inaasahang karamdaman na matapang niyang nilalabanan.

Na-diagnose si Sunshine na mayroong post-traumatic stress disorder, major panic disorder at social anxiety disorder. Sumasailalim siya sa therapy at medication.

Kwento ng aktres, hindi naging madali ang lahat pero hangad niya na magsilbing inspirasyon sa ibang may pinagdadaanan tulad niya.

May pinagdaanan din noong 2023 ang host na si Karen Bordador. Nasangkot siya sa kontrobersya nang mag-host para sa fan meet ni Seo In Guk, isang sikat na korean actor at singer.

Naging matagumpay ang event, marami ang pumuri sa hosting skills ni Karen pero kasabay nito ang bashing. Hindi kasi si Karen ang first choice na maging host. Dahil sa nangyari, may mga taong inungkat ang kanyang nakaraan, kasama na rito ang pagkakakulong niya noong 2016.

Sa kabila ng mga mabibigat niyang hamon sa buhay, nananatiling matatag at masiyahin ang “Ms. Brightside ng Makati” ng Pinoy Big Brother.

Mula din sa Bahay ni Kuya si Aljon Mendoza. Hindi pangkaraniwang problema sa pamumuhay ang sa lugar nina Aljon sa Macabebe, Pampanga. Pinalubog ng dalawang bagyo ang kanilang probinsya na agad isinailalim sa state of calamity.

Gumawa siya ng video na inupload sa kanyang YouTube para iparating sa publiko ang kanilang kalagayan.

Naibahagi ni Aljon na wala pang long term na solusyon ang napapatupad sa kanila. Tanging mga dike muna ang nagsisilbing panangga para sa pagtaas ng tubig.

Patuloy siyang umaasa at tumutulong humanap ng paraan para sabay-sabay silang makaahon.

Dumadaan din sa unos ng buhay si Trina Candaza. Bilang single mother, kinailangan ni Trina maging matatag para munting anghel na umaasa sa kanya.

Marami raw siyang natutunan bilang solo parent kay Mithi. Mas inuuna niya ang pangangailangan ng anak kaysa sa sarili at ang mga naipon, ipinasok niya sa negosyong ngayong taon na naging hudyat ng kanyang pagbangon.

Sa kanilang mga malungkot na karanasan ng pagkakadapa at nakahahangang kwento ng pagbangon, ipinapakita nilang anumang ningning ng kanilang bituin, sa huli, sila ay simpleng tao din.

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (Dec 31, 2023)

