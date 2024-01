Irene, Seulgi, Wendy ng Red Velvet nakisaya sa New Year countdown ng BGC

Watch more on iWantTFC

Pangmalakasan ang New Year's Eve parties sa Taguig at Pasay sa bisperas ng bagong taon. Tampok dito ang ilang bigating acts at ilang miyembro ng K-pop girl group na Red Velvet. Pagpasok naman ng 2024, may ilang celebrities na uunahin ang sarili bago ang ibang bagay. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 1 Enero 2024.