MAYNILA — Nanguna si Alexa Ilacad sa pag-awit ng mga kanta ni Sharon Cuneta sa pagdariwang sa kaarawan ng Megastar ngayong Linggo sa "ASAP Natin 'To" stage.

Kasama ni Lara Maigue, inawit ni Ilacad, na kalalabas lang sa Pinoy Big Brother house, ang isa sa mga classics ni Cuneta na "Sana'y Wala Nang Wakas".

Kasama rin sa performance ang New Gen Birit Duet members na sina Reiven Umali, Janine Berdin, Sam Mangubat, at JM Yosures.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod na platforms: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).