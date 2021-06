VIRAL: Kostumer nakatanggap ng 'fried towel' imbes na manok

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na inirereklamo ang ipina-deliver niyang fried chicken mula sa isang branch ng Jollibee sa Taguig City.

Sa unang tingin kasi ay tila manok ang laman pero nang siyasatin ay isa pala itong tuwalya na ibinalot sa breading at iprinito.

Ipinasara na muna ang naturang branch at sinabing iimbestigahan ng kompanya ang pangyayari.

"We are deeply concerned about this matter and have conducted a thorough investigation on the incident. It is unfortunate that deviations from Jollibee's standard food preparation procedures occurred on the part of certain personnel of the store," ayon sa Jollibee Foods Corporation.