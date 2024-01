Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nanganak sa loob ng pampasaherong bus ang isang ginang sa La Union noong Linggo ng gabi.

Ayon sa dispatcher ng bus na si Ronald Hernandez, sumakay ang ginang sa bayan ng Aringay, La Union at papunta sa San Fernando City, La Union.



Hindi raw akalain ng conductor na buntis ang pasahero. Maya-maya pa, sinabi ng mga pasahero na manganganak na ang ginang.



Binilisan ng driver ang takbo ng bus at hindi na ito nag-pick up ng pasahero.



Buti na lang daw at may nursing student na pasahero, na isa sa mga tumulong sa pagpapaanak sa ginang.



Isang malusog na lalaking sanggol ang ipinanganak mismo sa loob ng bus at parehong nasa mabuting kondisyon ang mag-ina.



Agad naman silang naasikaso sa isang ospital sa San Fernando City, La Union.



Nagpasalamat ang driver at conductor na walang nangyaring masama sa mag-ina.



— Ulat ni Randy Menor