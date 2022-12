Watch more on iWantTFC

Bagong taon, bawas buwis. Simula Enero 1, 2023, matatapyasan ang buwis ng ilang empleyado ng gobyerno at pribadong sektor. Bahagi ito ng third tranche ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 27 Disyembre 2022