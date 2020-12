NLEX, handa na sa pagdagsa ng mga motorista ngayong Pasko

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Handa na ang operator ng North Luzon Expressway (NLEX) sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong Pasko.

“Naghanda na po tayo. Mayroon na po tayong preparations para dito. Normal traffic surge naman na nae-encounter natin taon-taon at alam naman po natin, notwithstanding the pandemic, marami talaga ang magbibiyahe paluwas,” ayon kay Romulo Quimbo, chief communication officer ng Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Quimbo na nakahanda na ang kanilang traffic management at assistance teams sa mga toll gate.

Handa na rin maging ang kanilang mga kawani na umalalay sa mga motorista.

Nauna nang sinabi ng MPTC na nag-improve ang daloy ng trapiko sa NLEX matapos na magkaroon ng aberya sa pagpapatupad ng RFID system.

“Marami na po tayong nagawang adjustments. 'Yung iba naman doon talagang birthing pains pero 'yung improvement itself nagsaayos na tayo ng traffic management natin, nilipat na natin yung pagkakabit ng sticker away from the toll gate, pati reloading,” sabi ni Quimbo.

- TeleRadyo 18 Disyembre 2020