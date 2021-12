Nasa 24 domestic flights ng Air Asia apektado ng bagyong Odette

Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Higit 20 domestic flights ng Air Asia ang apektado ngayong Biyernes dahil sa sama ng panahon na dala ng bagyong Odette.

“More or less, nasa 24 flights for today ang apektado. Mag-aanunsiyo tayo within the day para sa changes sa flight schedule para bukas para ma-accommodate ang mga pasahero na papalipad sa mga probinsiya,” pahayag ni Steve Dailisan, ang tagapagsalita ng Air Asia.

Ayon kay Dailisan, 10 flights ang kanselado ngayong Biyernes.

“Ito 'yung mga flights natin na patungo ng Caticlan at pabalik sa atin sa Maynila. Meron din tayong naapektuhang flights, 'yung ibang mga flights na patungong iba’t ibang probinsiya na kinailangan nating i-delay dahil dadaan ito sa mismong ruta ng bagyong Odette,” pahayag ni Dailisan.



Partikular umanong naapektuhan dito ay ang flight na patungong Tagbilaran na dapat sana ay kaninang alas-7:35 ng umaga ang lipad.

Made-delay naman hanggang sa Sabado ang lipad ng apat na flights na patungong Cebu Biyernes ng gabi dahil nakatanggap sila ng abiso na ie-extend ang closure ng Mactan International Airport.

Nakikipag-ugnayan na aniya ang kanilang team sa lahat ng apektadong pasahero sa pamamagitan ng pagpapadala ng text messages, email o tawag para abisuhan sa pagbabago sa flight schedule.

“'Yung biyahe natin sinisiguro nating ligtas tayo. 'Wag po nating ipagwalang-bahala ang ating safety dahil buhay ang nakasalalay,” sabi niya.

Samantala, ang mga flight patungong Tacloban, Iloilo, at Bacolod ay matutuloy ngayong Biyernes.

Hinikayat naman niya ang lahat ng pasahero na tumutok sa kanilang social media accounts para sa updates sa flight schedules.



- TeleRadyo 17 Disyembre 2021