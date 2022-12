Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Wala pang opinyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa taas singil sa pasahe ng Grab Philippines.

Ayon kay Jocelyn Tataro, OIC ng LTFRB franchise planning and monitoring division, hindi natuloy ang hearing ng LTFRB hinggil sa reklamo laban sa Grab na sobrang singil sa pamasahe.

Humiling umano ang kampo ng naturang transport network vehicle service ng re-setting ng pagdinig.

Ani Tataro, nakasaad sa polisiya na ang ibabayad na multa ng Grab ay mapupunta sa gobyerno kung mapatunayan na nagkamali ito.

Hindi umano saklaw sa fare guide ng LTFRB ang sobrang singil ng Grab.

Ayon naman kay Ronald Roda, Grab Philippines Senior Director for Strategy and Operations, naniniwala sila na tama lang na nag-adjust umano sila ng rates.

"We are ready to face any allegations that have been brought on us. And we believe kasi na on this part we are on the right. We will continue to face them as necessary given the right time," aniya.