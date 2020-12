Aplikasyon sa ayuda para sa formal sector workers isasara na: DOLE

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Huling araw na ngayon ng aplikasyon ng mga manggagawa sa pormal na sektor para makakuha ng tulong pinansiyal sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP.

Ayon kay DOLE Assistant Secretary Dominique Rubia-Tutay, magsasara ang kanilang online application system alas-4:30 ng hapon ngayong Biyernes, Disyembre 11.

“Last day na po ngayon ng CAMP regular at CAMP education pero tuloy po 'yung application for CAMP Tourism. Kasi umabot na po tayo doon sa bilang ng aplikante na ini-evaluate po natin ngayon base sa doon sa pondong ibinigay sa atin under Bayanihan Act 2,” pahayag ni Tutay.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Tutay na may mahigit 640,000 formal sector workers na ang nakatanggap ng P5,000 tulong pinansiyal.

“Mayroon pa kaming mga 700 na applications na under evaluation kaya po itinigil na muna namin para mabigyan daan na po yung payment nung mga for evaluation pa natin na applicants,” sabi niya.

Dagdag ni Tutay na tuloy pa rin naman aniya ang aplikasyon para sa CAMP Tourism na may nakalaang pondong P3.1 bilyon.

“Para sa ating formal sector workers, kung sa tingin po nila nandoon sila sa tourism-accredited primary and secondary establishments po pupwede pa rin silang mag-apply under Camp Tourism. Medyo kakaunti pa lang 'yung nabiyayaan natin under tourism,” sabi niya.

Kasama aniya dito ang mga manggagawa sa hotel, restaurant, accommodation, beauty care, travel agency, transport service at tour guides.

Kailangan lamang magpa-rehistro sa report.dole.gov.ph.

May hihinging requirements gaya ng notice mula sa employer na sila ay apektado ng COVID-19 dahil sa pagpapasara o temporary closure, o kaya naman ay self-undertaking, ani Tutay.

Mabibigyan ng reference number ang mga matagumpay na nakapag-register. Maari nilang i-check online ang reference number para malaman kung ang status nito ay for evaluation, approved o for payment.

- TeleRadyo 11 Disyembre 2020