Hindi lubos sukat akalin ng Pinay na si Adrienne Borlongan na aasenso siya sa pagnenegosyo.

Halos higit isang dekada na ang nakararaan, sumugal siyang magbenta ng ice cream.

Ang naging diskarte niya, okupahin ang isang ice cream shop sa California na nagsara.

"My boyfriend at that time, he found me an abandoned cold stones and it had all the equipment. The landlord was generous enough to give it to me without any key money," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Taong 2014 nang maging "open for business" ang kaniyang ice cream shop at ngayong 2023, aabot na sa walo ang branches ng kaniyang negosyo.

Patok ang kaniyang artisanal ice cream dahil sa naiiba nilang pakulo.

"We change our flavors every month. So, that's what makes people keep on coming back. Half of the menu changes every month," aniya.

Kilalanin si Adrienne at ang pagiging popular ng kaniyang mga ice cream sa Amerika dito lang sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

