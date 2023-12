BSP: P1,000 polymer bill dapat tanggapin kahit natupi

Watch more on iWantTFC

Nag-abiso ang Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang ahensiya ng gobyerno sa publiko at mga negosyo na tanggapin ang bagong P1,000 polymer bills at ang lumang P1,000 papel kahit natupi na ito. Paalala ng gobyerno, may parusa sa mga hindi tatanggap ng perang lukot o natupi. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 6 Disyembre 2023.