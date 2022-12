Suplay ng baboy sa bansa, nananatiling sapat

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nananatiling sapat ang suplay ng baboy sa bansa habang lumalapit ang kapasakuhan, ayon sa Department of Agriculture (DA).

“Opo, sapat po ang ating suplay. Tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mga hog raisers at sinabi nga po nila na ang kanilang production ay maganda po,” ani Assistant Secretary Kristine Evangelista, tagapagsalita ng kagawaran.

Ayon kay Evangelista, tinitingnan nila ngayon kung posibleng babaan ang farmgate prices ng baboy para maging mas mababa rin ang bentahan nito sa palengke.

“Ang tinitingnan nga naman po natin yung farmgate price din po dahil kung mababa po ang farmgate price ng ating local producers, makikipag-usap po tayo sa ating mga biyahero at retailer kung paano po mapapababa naman po sa palengke,” aniya.

“Ngayon po tinitingnan po natin kung kakayanin na nasa less than P200 ang farmgate price. Yung supply situation din po we are vetting it with our stakeholders ‘no, kasi kung ang farmgate price mo ay nasa ganoong halaga, then sana po ay gumalaw ang presyo sa merkado pababa,” dagdag pa niya.

Ayon pa sa opisyal, malakas ang demand ngayon ng mga konsyumer para sa lokal na baboy.

“Maganda pong balita yung nakuha namin from the hog raisers na ang kanilang production po ay gumanda kaya marami pong local. Local po talaga ang ating ipu-push dahil yan po ang actually consumer preference po talaga, yung fresh meat.”

--TeleRadyo, 5 Disyembre 2022