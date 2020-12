Unang araw ng cashless transaction sa NLEX at iba pang expressways, umarangkada na

Watch also in iWantTFC

Simula na ngayong Disyembre 1 ang pagpapatupad ng cashless transaction sa mga motoristang dadaan sa NLEX at iba pang expressways.

Sa Balintawak toll plaza, mas maraming lanes na ang para sa mga sasakyang may RFID at meron din emergency at dedicated lanes para maglagay ng RFID sticker para sa mga sasakyang wala pang RFID.

Sa kabuuang 21 lanes sa Balintawak toll plaze, 6 ang para sa RFID intallations.

Ayon naman sa Toll Regulatory Board, lahat ng kanilang personnel ay naka-deploy para gabayan ang mga motorista.

Sa Cavitex kung saan Easy Trip din ang gamit, mahaba na rin ang pila Martes ng umaga.

May mga bus na may pasahero na ngayon pa lang nagpapakabit. Sabi nila hindi naman huhulihin ang mga motorista na walang RFID dahil nasa transition phase pa hanggang Enero 11.

- TeleRadyo 1 Disyembre 2020