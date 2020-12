Motoristang pabalik ng Maynila matapos ang bakasyon, hamon sa RFID installation: MPTC

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Hamon ngayon para sa nagkakabit ng RFID stickers ang mga motoristang pabalik sa Metro Manila matapos ang 3-day long weekend, ayon sa Metro Pacific Tollways.

“Medyo challenged po tayo today dahil katatapos lang po ng 3-day weekend, maraming nag-uuwian to Manila and medyo challenged po sa mga tollgate natin,” sabi ni MPTC Chief Communications Officer, Atty. Romulo “Junji” Quimbo.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Quimbo na tuwing mahaba ang bakasyon, mas maraming gumamit ng expressways na hawak nila ay ang mga pabalik ng Maynila.

“Pagkatapos ng ilang araw magsta-stabilize naman po ito,” sabi niya

Ngayong Martes ang unang araw ng pagpapatupad ng cashless transaction sa mga expressway.

“45 toll gates natin ginawa na nating 24/7 na kabitan. Doon po sa tollgate itself nagkakabit po tayo,” sabi niya.

Sa Balintawak northbound, may 5 toll lanes sa gitna ang nakareserba para sa 24/7 installation ng RFID.

“All the other tollgates ng MPTC system meron pong naka-designate na installation site talaga. Wala na kayong gagawin kung ‘di dumiretso sa toll lane na yun at doon po kayo kakabitin,” dagdag niya.

Bukod sa dalawang opsiyon, maaari rin gumamit ng appointment system ang mga motoristang nais na magpakabit ng RFID.



Paliwanag ni Quimbo na hindi naman napapaso ang load sa RFID.

Sa kanilang pagtataya, nasa 23 percent na lamang ang hindi pa nakakabitan ng RFID stickers.

“Ang Average Annual Daily Traffic that data gives us an idea kung ilan pa kinakailangang kabitan. As of the other day, 67 percent na ng mga user ng Metro Pacific Toll Network ang naka RFID so nasa tipping point na po, medyo malapit na. That means 23 percent na lang po ang nagka-cash. That means ang target natin for installation yun pong 23 percent na yun,” sabi niya.

- TeleRadyo 1 Disyembre 2020