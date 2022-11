Ilang Noche Buena items nagtaas na ng presyo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nagtaas na ang presyo ng ilang mga pagkaing karaniwang inihahain sa Noche Buena, ayon sa Department of Trade and Industry (DTI).



Ayon kay Undersecretary Ruth Castelo nasa 1 hanggang 5 porsiyento ang itinaas ng presyo ng mga bilihin.

“Sa computation natin merong mga 1 to 5 percent na pinakamaraming produkto. And then yung 6-10 percent, medyo marami rin, merong mga ilan-ilan na above 10 percent yung itinaas.”

Ayon sa opisyal, hindi naglalabas ng suggested retail prices ang kagawaran para sa mga kinakain sa Noche Buena.

Pero giit ni Castelo, may sapat na dahilan para magtaas ng presyo ang ilang manufacturer.

“Yung nag-increase ng above 10 percent, nakita naman natin kasi they have been sending advisories to DTI, and we have also been requesting data to study. Justified kasi yung dahilan talaga nila.”

“Alam naman natin, presyo ng tin can, presyo ng papel, yung packaging…presyo ng pork na ini-import nila to use doon sa ham products, yan alam natin yung presyuhan talaga in the international market, even logistics kasama at fuel siyempre.”

“So justified naman yung pag-i-increase nila ng presyo, hindi lang talaga natin mapipigilan,” paliwanag niya.

Pero patuloy na nanawagan si Castelo sa mga manufacturer at retailer na maghinay-hinay sa pagtaas ng presyo ng mga pagkaing pampasko.

“Para sa manufacturers, sa panahon ngayon, alam naman po natin hindi tayo lahat nakakaluwag, marami din po satin ang medyo nahihirapan so sana po alalay lang kung mag-i-increase man ng presyo lalo na sa produktong hindi naman kino-control ng DTI , absolute minimum lang sana yung galaw.”

“Even retailers kasi, nagtataas ng presyo yan on their own. So sana alalay lang rin ang pagtaas nila ng presyo, yung mga produktong outside DTI bulletin,” aniya.

--TeleRadyo, 29 November 2022