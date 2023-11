Watch more on iWantTFC

Higit apat na dekada na ang hamon business na pinamamahalaan ni Jan Marfil.

Taong 1985 nang simulan ito ng kaniyang mga magulang.

"It was started by my parents, Rosemarie Marfil and Armando Marfil as Roma Foods," pagbabahagi ni Jan kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Pinagsasabay niya ang pagiging empleyado at ang pagiging negosyante.

Taong 2013 nang magdesisyon siyang pagtuunan ng pansin ang kabuhayan ng mga magulang kung saan tuwing panahon ng pasko lang naman nagiging abala.

Sa kabila ng pagiging matagal ng kanilang negosyo, nananatiling homemade ang kanilang mga produkto.

"We really want to make sure that the quality is still there, is very consistent po and we're very happy po doon sa organic growth po namin 'yung by word of mouth, by kuwento, by 'yung mga suki natin na dumadami lang po siya nang dumadami. So, actually po 'yung customers po ng Roma's Homemade Ham is like a growing community po," pagdedetalye niya.

Interesado ba kayong pasukin ang negosyo sa paggawa ng ham?

Panoorin kung paano magpatakbo ng ganitong kabuhayan sa tulong ni Jan Marfil dito sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINK: