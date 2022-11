Watch more on iWantTFC

Nanghihinayang ang mga nagtitinda at namimili ng imported pink salmon at pampano dahil bawal nang magbenta ng mga isdang ito sa mga palengke simula sa susunod na linggo. May agam-agam din ang mga supermarket group. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Sabado, 26 Nobyembre 2022.