MAYNILA— Karamihan ng mga Pilipino ay gumagamit ng online banking para sa kanilang mga transaksiyon lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Jose Veloso, presidente ng Bankers Association of the Philippines (BAP), hindi rin nagpapahuli ang mga kawatan at nakakaisip ng mga paraan para manakaw ang pera sa bank account ng isang tao.

“Kailangang maging suspetyoso sapagkat ang kriminal ngayon hindi na pumapasok ng bangko na may hawak na baril. Basta may connectivity sila sa internet, 'yan na ang simula ng kanilang pagkukuha ng pera sa mamamayan natin,” sabi ni Veloso.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Veloso na kadalasang kinukuha ng mga kawatan ay ang personal na impormasyon ng biktima tulad ng pangalan, araw ng kapanganakan at password.

“Gagawan nila ng paraan para makuha ang iyong pera sa account mo ng hindi mo nalalaman. Ita-transfer nila 'yan sa mga mules o mga account na stopover para mailipat na naman sa ibang accounts,” sabi niya.

Kanya-kanya ang paraan ng mga kawatan para makontak ang mga biktima tulad ng personal na pagtawag, pag-email, o pagpapadala ng mensahe sa text.

“Wala naman akong ginagawang transaksiyon ngayon minamadali mo ko, tinatawagan mo ko, kinukunan mo ako ng impormasyon.

ito wala kang transaksiyon sasabihan kang mag-update ka ng account mo,” sabi ni Veloso.

Mainam aniya na tawagan muna ang bangko at itanong kung may ganun talaga silang ginagawang pag-uungkat ng personal information.

“Pinipilit ng mga kawatan na makuha ang impormasyon mo kasi doon lang niya mabe-break ang security protocol ng bangko,” paliwanag niya.

Payo niya sa lahat ng gumagamit ng online banking na gawing mas secure ang password at huwag na huwag magbibigay ng impormasyon tungkol sa inyong bank account.

- TeleRadyo 26 Nobyembre 2021